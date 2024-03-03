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Giriş Tarihi: 4.3.2024

Oğulcan evi terk etti

Oğulcan evi terk etti
ATV'nin sevilen dizisi 'Kardeşlerim'de önceki akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, yeni bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti. 119. bölümde; Yasmin, annesinden hesap sorup evi terk edip, Ömer'e sığınır. Şevval, intihara teşebbüs eder. Berk, Aybike'ye romantik jest yapar ve kolye alır. Onları kapı önünde Cansu'da görür. Ayla ile Berk'in babası arasında kavga çıkar. Ayla para kazanmak için bulaşıkçılığa başlar. Babası ise Berk'i kışkırtarak hesaplarındaki parayı çekerek yatırım yapacaklarına inandırır. Cansu, Berk'in Aybike'ye aldığı kolyeyi takmak için alır. Kolye yüzünden tartışma çıkar. Oğulcan evi terk eder.
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Oğulcan evi terk etti
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