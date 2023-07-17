Olay Rus manken Türkiye’yi çok sevdi

Geçtığimiz yıllarda da tatil için Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü Rus model Irina Fedotova, rotasını değiştirmedi. Ünlü manken, oğlunun doğum günü için Bodrum'a geldi. Kiraladığı teknede arkadaşları ve çocuklarıyla görüntülenen ünlü model, ardından kaldığı otele geçip tüm günü denizde geçirdi.Dünyaca ünlü Rus model, 2021'de gittiği gece kulübünde ortalığı birbirine katmış, polislerle kavga etmişti. İngiltere'de tüm bar ve gece kulüplerine girişi yasaklanan, Kraliyet Mahkemesi tarafından yargılanan Rus model, gazete manşetlerini de süslemişti. Fedotova ardından temyiz davasını kazanmıştı.