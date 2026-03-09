Ölümden döndüler

Oyuncu Aslıhan Karalar'ın, Riva'da bulunan müstakil evinde geçtiğimiz günlerde yangın çıktı. Ölümden dönen oyuncuyu, annesinin sahura kalkması kurtardı. 05.30'te uyanan anne Nuray Karalar, evde dumanlar olduğunu fark etti.

Kızının yattığı katta yangın çıktığını gören anne Karalar, hemen üst kata koşarak kızını uyandırdı. Evdeki görevlilerin de yardımıyla hemen evden çıkan aile, olası bir felaketi ucuz atlattı.

Uyuduğu için zehirli dumanı soluyan ve elinin de yandığı öğrenilen Aslıhan Karalar, hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi olmayan oyuncu, tüm kıyafetleri yandığı için arkadaşlarından hastaneye kıyafet getirmelerini rica etti.