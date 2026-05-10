Derya Şensoy, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Tek başına taksi beklediğini söyleyen Şensoy, ayaküstü gazeteciler ile sohbet etti. Oyuncu, "Bu sıralar tiyatro oyunum var, gayet güzel gidiyor. Çalışmaya devam ediyoruz keyfimiz yerinde" dedi. Şensoy, Yağızcan Konyalı ile aşk yaşaması ve önümüzdeki aylarda düğün yapacakları iddiasına ise, "Önce nişan yapmamız lazım düğün yapmamız için. Yağızcan da ben de şu an çalışıyoruz. Hiç planlayamadık, nişan yaz başlamadan olur belki. Çok fazla planlanması gereken şey var. Daha basit olur diye düşündük ama öyle değil. Aileler de mutlu olsun istiyorum. Bunlar benim fikirlerim ama hiç konuşmadık beraber bunu" diyerek güldü. Şensoy, yaz aylarının yaklaşması ile birlikte ise, "Biz yaza da plan yapmadık, çok plan yapamıyoruz" deyip tekrar güldü ve taksiye binerek oradan ayrıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!