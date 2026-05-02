2021'de vefat eden sanat müziğinin unutulmaz ismi Hüner Coşkuner, anlamlı bir geceyle anıldı. Kızıltoprak Musiki Topluluğu tarafından organize edilen anma gecesi, sanatçının sevenlerini ve yakın dostlarını bir araya getirdi. Geceye katılan Hüner Coşkuner'in yakın arkadaşı sanatçı Gül Erda, sahnede yaptığı konuşmada duygu dolu anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutmakta zorlanan Erda, dostunun hastalık sürecine de değinerek, "90 saat boyunca kemoterapi aldı ama maalesef olmadı... Onu çok özlüyoruz" sözleriyle salondaki herkesi derinden etkiledi. Coşkuner'in sanat hayatına dair katkılarının hatırlandığı gecede duygu dolu anlar yaşandı. Kızıltoprak Musiki Topluluğu'nun Şefi Murat Seçkin önderliğinde hazırlanan program, Coşkuner'in sanat mirasını gelecek nesillere aktarma misyonunu bir kez daha gözler önüne serdi.

