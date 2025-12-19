Orhan Bey kutsal mabet şövalyelerinin elinde

atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan, 8. bölümüyle ekranlara geldi ve yine izleyenleri ekrana kilitledi. İzleyenlerden tam not alan bölüm, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Dizi, yayın boyunca #KuruluşOrhan ve ilgi çeken sahne ve oyunculara ilişkin etiketlerle yapılan binlerce paylaşımla Türkiye gündeminde yer aldı. 8.bölümde; Prenses Asporça, ordusuyla birlikte Armodies'i kuşatarak Orhan Bey'i acil görüşmeye çağırdı. Ancak Orhan Bey, "Türk'ün beyi eri, düşmanın ayağına gitmez" sözleriyle Asporça'yı kaleye davet ederek kararlılığını net bir şekilde ortaya koydu. Bu rest, iki taraf arasındaki tansiyonu daha da yükseltti. Nilüfer Hatun ile Asporça arasında geçen diyalog, bölümün en çok konuşulan anlarından biri oldu. Asporça'nın kibirli tavırları karşısında Nilüfer Hatun'un "Eğer Orhan Bey olmasa babanı değil, cesedini bekliyordun" sözleri otağda soğuk rüzgarlar estirdi. Prenses Asporça'nın tehditkâr cevabı ise yaklaşan fırtınanın habercisi oldu. Asporça ile Orhan Bey'in aynı sofrada buluştuğu akşam yemeğinde gerginlik bir an olsun düşmedi. "Babamı esir ettiniz" sözlerine karşılık Orhan Bey "Baban esir değil, misafirimiz" cevabını verdi. Kara Halil'in getirdiği "İmparator kaçırıldı" haberi ise tüm dengeleri altüst etti. Bu gelişme Prenses Asporça'yı öfkeye boğdu.