‘Orhan Bey’ tiyatroda

Amerikalı yazar Max Wolf Friedlich imzasını taşıyan, başrollerini Leyla Tanlar ve Sarp Akkaya'nın paylaştığı 'Job' adlı oyun, önceki akşam ilk temsiliyle tiyatroseverlerle buluştu. 'Job'u izlemeye gelenler arasında Mert Yazıcıoğlu, Burak Dakak, Barış Falay, Esra Ronabar ve Esra Akkaya gibi isimler de vardı. Kuruluş Orhan dizisinde Orhan Bey'i canlandıran Mert Yazıcıoğlu oyunu sevgilisi Zeynep Artukmac ile birlikte izledi. Hayranları ile fotoğraf çektiren Mert Yazıcıoğlu, sevgilisi ile yan yana gelmedi. Artukmac, basın mensuplarının kendilerini çektiğini fark edince hızlıca tiyatro salonuna girdi.

Sevgilisi Leyla Tanlar'ı ilk temsilinde yalnız bırakmayan Burak Dakak, "Çok heyecanlıyım, heyecandan da bir şey söyleyemiyorum şu an. Sabırsızlıkla izlemek istiyorum şu an" diyerek gülümsedi.