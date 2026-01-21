Orhan Bey’den Bursa esnafına adalet mesajı!

Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünde Orhan Bey, fetih sonrası Bursa'da esnafla bir araya gelerek adalet ve güven vurgusunu güçlü sözlerle pekiştirdi.



Çarşıyı ziyaret eden Orhan Bey, esnafa "Var mıdır bir müşkülünüz?" diye sordu. Bursa esnafı, şehrin teslimi sırasında verilen sözleri hatırlatarak, "Bizi Müslüman ahilerin insafına emanet edeceğinizi duyduk" dedi.



"TERAZİNİZ HAKTAN ŞAŞMADIKÇA GÖNLÜNÜZ RAHAT OLSUN!"



Orhan Bey ise bu endişeye net bir karşılık verdi: "Doğru işitmişsiniz. Sizi Bizans'ın insafsızlığından kurtarıp ahilerimizin adil idaresine emanet ettik." Ardından Bursa esnafına Ahi Şeyhi'ni takdim eden Orhan Bey, adaletin ölçüsünü şu sözlerle çizdi: "Teraziniz haktan şaşmadıkça gönlünüz rahat olsun."

Orhan Bey'in, imparatordan alınacak altınları Bursa ticaretine destek olarak vereceğini açıklaması ise esnafın yüreğine su serpti. Fetihle birlikte yalnızca surların değil, gönüllerin de kazanıldığını gösteren bu sahne, Orhan Bey'in adalet anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, bu sahnesiyle de yayın gecesinin en çok konuşulan anları arasında yer aldı.