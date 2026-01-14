Orhan Bey’den savaş alanında ustalık dersi

Daha çarpışma başlamadan üstünlüğü ele geçiren Orhan Bey, tatar yayıyla haçlı süvarilerine kurduğu tuzak sayesinde mabed şövalyelerinden oluşan ağır zayiat verdirdi.

ORHAN BEY HEKTOR'UN CEZASINI İŞTE BÖYLE KESTİ

Düşmanın dört nala üzerlerine gelişini soğukkanlılıkla izleyen Orhan Bey, hamlesini tam zamanında yaptı. Kurduğu plan kusursuz bir şekilde işlerken Hektor neye uğradığını şaşırdı. Büyük bir yıkım yaşayan haçlı ordusu, Orhan Bey'in karşısında tutunmakta zorlandı.

"Haydi alpler! Bursa için, şehitlerimiz için!" çağrısıyla birlikte savaş tüm şiddetiyle başlarken Orhan Bey ile Hektor arasında kıran kırana bir mücadele yaşandı. Kılıçların konuştuğu bu amansız çarpışmada Orhan Bey, Hektor'u ağır yaralayarak düşmana karşı büyük bir üstünlük kurdu. Savaş taktikleri, liderliği ve kararlılığıyla bir kez daha gücünü gösteren Orhan Bey'in bu hamlesi, Bursa yolunda dengeleri tamamen değiştirdi.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, bu sahnesiyle de gecenin en çok konuşulan anları arasında yer aldı.