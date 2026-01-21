Orhan Bey’den tuzağa karşı büyük hamle

Orhan Bey'in attığı okla Saroz'un yaralanmasının ardından Hektor'un öfkesi sözlerine yansıdı: "Orhan'ı tuzağa düşüreceğim derken, kendin tuzağa düşmüşsün." "Bugün burada ben kim istersem o ölecek!" diyen Orhan Bey'in alplerine verdiği "Saldırın!" emriyle birlikte çarpışma tüm şiddetiyle başladı.



MABED ŞÖVALYESİ HEKTOR'UN HÜKMÜ VERİLDİ: ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM



Kılıçların konuştuğu, meydanın kana bulandığı mücadelede Orhan Bey bir kez daha savaş meydanının hâkimi oldu. Mücadelenin sonunda Hektor'u alt eden Orhan Bey, hükmünü ilan etti: "Zalimler için yaşasın cehennem!" Bu sözlerin ardından Hektor'un başını uçuran Orhan Bey, düşmanlarına korku salarken izleyicilere unutulmaz bir an yaşattı.



Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, bu sahnesiyle de yayın gecesinin en çok konuşulan anları arasında yer aldı.