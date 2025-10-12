‘Orhan Bey’in ileri görüşlülüğü beni etkiledi’

Yakında atv ekranlarında başlayacak olan, yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği 'Kuruluş Dizisi'nin devamı olan 'Kuruluş Orhan'; yeni hikayesi, yeni dünyası ve müthiş oyuncu kadrosuyla yayınlanmadan sezonun en çok konuşulan dizisi oldu. Dizinin başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu dizi ve canlandırdığı 'Orhan Bey' karakteri ile ilgili Bozdağ Film Youtube kanalına iddialı açıklamalarda bulundu. Dizide 'Orhan Bey' karakterine hayat verecek olan başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı. Rolüne hazırlanırken geçtiği yoğun hazırlık sürecinden bahseden ünlü oyuncu aldığı at ve kılıç eğitimleri hakkında da konuştu.

Mert Yazıcıoğlu dizide canlandıracağı 'Orhan Bey' için "En dikkatimi çeken özelliği ileri görüşlü olması" açıklamasıyla sözlerine devam etti. Dizinin oyuncu kadrosuyla ilgili de düşüncelerini ifade eden Yazıcıoğlu: "Böyle yetenekli, işini seven bir kadroyla birlikte olmak onur verici" sözleriyle ekip arkadaşlarından da övgüyle bahsetti. Ünlü oyuncu açıklamalarını "yepyeni ve ezber bozan bir sezon izleyicileri bekliyor" sözleriyle noktaladı. Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, kurulan müthiş dünyası, güçlü oyuncu kadrosu, unutulmaz karakterleri ve izleyenleri derinden etkileyecek hikâyesiyle atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vuracak.