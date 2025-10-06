Ortadoğu’nun stil ikonu atv yıldızlarına hayran

8 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

Ortadoğu'nun fenomeni ve stil ikonu Karen Wazen Bakhazi, hem aile yaşantısıyla hem de kendine özgü stiliyle sosyal medyada 8 milyon takipçiye ulaştı. Tüm özel davetlere katılan Bakhazi, önceki gün Paris Moda Haftası'ndaydı. Etkinliğe özel davetle katılan atv dizisi A.B.İ'nin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu ile bir araya gelen ünlü fenomen, Türkiye'ye olan sevgisini anlattı.

ÇOK SICAK VE SAMİMİLER

HER yıl 3 çocuğu ve eşiyle birlikte Bodrum ve İstanbul'a geldiğini söyleyen Bakhazi, "Türkiye'yi çok seviyorum. Afra ve Hande'yi yakından takip ediyorum. Onlarla bir araya gelip sohbet ettik. İkisi de çok sıcak ve samimiydi. Ayrıca stillerini de çok beğeniyorum" dedi. Bakhazi, atv dizisi Aşk ve Gözyaşı'nın başrol oyuncusu Hande Erçel ile geçtiğimiz aylarda yine Paris'te buluşmuştu.