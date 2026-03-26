Ortalık karıştı Doğan tutuklandı

Ekranların sevilen dizisi A.B.İ. yeni bölümüyle de nefesleri keserken, reytinglerin zirvesinde yer aldı. A.B.İ. 11. bölümüyle Tüm Kişiler'de yüzde 7,57 izlenme oranı ve yüzde 20,61 izlenme payı, AB'de yüzde 4,37 izlenme oranı ve yüzde 14,47 izlenme payı 20+ABC1'de yüzde 6,42 izlenme oranı ve yüzde 17,55 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde yine birinci sırada yer aldı. İzleyicilerin soluksuz izlediği dizi, sosyal medyada da paylaşım ve etkileşim yoğunluğu yaşattı. Bu arada 11. bölüm nefesleri kesti. Doğan ve Çağla için mesele artık yalnızca Tahir'i durdurmak değil, bu düzeni kırmak hâline geldi. Ancak tam bu kırılma anında gelen hamle dengeleri yeniden değiştirdi: Doğan tutuklandı. Tahir tüm kontrolü büyük bir yalanla yeniden eline almış gibi görünse de, taraflar geri dönüşü olmayan bir çatışmanın eşiğine sürüklendi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!