Osman Bey mührü Orhan Bey’e teslim etti

Osman Bey'in gelişiyle başlayan toyda ilk konu, Yarhisar'ın kaybı oldu. Beyler arasında hararetli tartışmalar yaşanırken Şahinşah Bey, Orhan Bey'e dönerek iğneleyici bir ses tonuyla, "İnşallah bu sefer de başına buyruk davranmazsın." dedi.

Bu sözlerin ardından Osman Bey sözü alıp tarihî bir konuşmayla dengeyi tamamen değiştirdi: "Madem başına buyruk davranmasını istemezsiniz, biz de o vakit onun sözünü dinleriz." Osman Bey'in bu sözleri muhalif beyleri şaşkına çevirirken, Orhan Bey'in destekçileri arasında büyük bir sevinç yarattı.



ORHAN BEY POSTA OTURDU

Toyda herkesin nefesini tuttuğu o anda, Osman Bey sözlerine devam ederek kararının gerekçelerini anlattı ve sonunda Ertuğrul Gazi'nin mührünü Orhan Bey'e teslim etti.

Kayı'da yeni dönemin resmen başladığı sahne sosyal medyada büyük yankı uyandırırken izleyiciler, "Osman Bey sadece mührü değil, mirasını da devretti." yorumları yaptılar.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan beşinci bölümüyle seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.