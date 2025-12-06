Haberler Günaydın Haberleri Oyuncu Burak Özçivit’ten Bakan Ersoy'a ziyaret! 'Birlikte çok güzel işlere imza atacağız'
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile ünlü oyuncu Burak Özçivit’in AKM’de gerçekleştirdiği sürpriz buluşma, kültür-sanat dünyasında büyük merak uyandırdı. Bakan Ersoy’un “Birlikte çok güzel işlere imza atacağız” açıklaması, ikilinin yakın zamanda duyuracağı projelere dair dikkat çekici ipuçları barındırdı. İşte detaylar...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, oyuncu Burak Özçivit ile İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Bakan Ersoy, ziyareti sosyal medya hesabından paylaşarak 'Birlikte çok güzel işlere imza atacağız' ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, görüşmeye ilişkin açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Ersoy paylaşımında "Sanatçı Burak Özçivit ile AKM İstanbul'da bir araya geldik. Kültür ve sanat hayatımıza ilişkin güncel çalışmalar, yürütülen projeler ve sektörün gelişimine yönelik değerlendirmeler üzerine verimli bir görüş alışverişinde bulunduk. Pek yakında birlikte çok güzel işlere imza atacağımız kıymetli sanatçımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

