Oyunculuğu ünlü olmak için seçmedim

ÜMİT KANTARCILAR



Aşk Reyonu iki kişilik bir komedi oyunu. Yoğun şekilde güldürme derdi değil de, bir kadının güzel olmak için markalara kozmetiklere aksesuarlara sığınmaması gerektiğini anlatıyoruz. Hayatına bir adam girer ve hiçbir şey takıp takıştırmasan da sen kadın olduğun için zaten güzelsin diyerek, ona kadınlığını hatırlatır ve kadında farklı bir bakış açısı uyandırır.

Kadınlar hep aynı şeyleri yapıp takarak birbirlerine benziyor. Biz tüketim toplumunu eleştiriyoruz ama mesela prova esnasında Gülsim'in telefonu en az 4 kere çalar ve sürekli kargo gelir. İşin şakası tabii ki ama Gülsim'le oynadığım için şanslıyım. İlk defa çalıştık. İlk defa sahneye çıkmış biri gibi değil. Çok çabuk adapte oldu.

Çağın hastalığı görünür olmak, oyunda da bunu eleştiriyoruz.

Görünür olmak için her şeyi yapıyoruz ama insanların sabır ve tahammül süresi çok azalıyor. Çünkü artık insanlar görünür olmak için saçma sapan şeyler yapıyor, paylaşıyor ve haliyle diğer insanlarda onlardan çok çabuk sıkılıyor. Oyuncu olarak ben bunu bu şekilde yaşamıyorum 75 dakikalık bir oyunum var ve bu 75 dakikada size bir şey anlatmak istiyorum. Yeni jenerasyon çok çabuk sıkılıyor öğrenmeden geçiyor. Empatiden mahrum kaldığımızı düşünüyorum.

Eskiden ana akım medya vardı şimdi herkesin kendi medyası var. Oradan da kendimizi iyi sunmamız gerekiyor. Ne kadar iyi sunarsan o kadar iyisin algısı var. Ünlü olmakla oyuncu olmak arasında fark var. Görünür olmakla yaptığın işin görünür olması arasında da fark var. Ben ünlü olmak için oyuncu olmadım yaptığım işi iyi yaptığım için ünlü oldum. Bilinir olmak kolay ama nitelik önemli.



GÜLSİM ALİ

HER SETİMDE ARI SOKUYOR



Popüler olan şeyleri beğendiğim zaman alırım. Sapsarı bir ayakkabı giymiştim bir galada. Herkes taksiye benzetmişti. Ama şimdi çok popüler oldu Tayland'dan getirtmiştim. Dozunda benim marka takıntım. Stil danışmanım var ona güveniyorum. Yıllardır "Gülsim Ali giyinmeyi bilmiyor" diyorlardı, ama ben hep ne oynuyorsam o karaktere uygun giyinmeye çalıştım. Ön yargıları vardı insanların. Bu eleştirileri yapan beni beğenmeyenler şimdi stil danışmanımla çalışmak istiyorlar.

Tiyatro yapmadan önce korkmuştum, hiç deneyimim olmadığı için çekincem olmuştu. Ama hep kendimi kalabalık tiyatro sahnesinde hayal ederdim. İki kişilik olunca biraz geri çekildim. Oyunu okuduğumda ise çok sevdim. Bu biziz dedim. Güzel bir noktaya değindiğini düşündüm. Kadın olarak güzelleşmek uğruna başka hiçbir şeye ihtiyacımızın olmadığı vurgusu çok hoşuma gitti. Güzellik içten gelen bir şey.

Geçmişin Kokusu filmimiz de vizyona girdi. İki yıl önce çektik. Uzun zamandır bekliyorduk. Yeri ayrı benim için. Bulgaristan'da çok Türk var ve hepimizin Türk isimleri var ama orada doğduk büyüdük diye bizi yabancı görüyorlar.

1990'larda Makedonya'daki Türklerin çektiği zorluğu anlatıyor film. Umarım seyirci de ilgi gösterir.

Köylere gittiğimde Makedonya içinde o kadar çok cami gördüm ki hele Türkler var, evdeymişim gibi hissettim.

Her sette beni arı sokar, orada da soktu. Daha ilk sahnede. Çanakkale'de ve Marmaris'te oldu.



ZEYNEP AVCI

ZAMANA YENİK DÜŞÜYORUZ



Yoğun bir süreçteyim. Biriktirdiğim, kendime ait olan 40'a yakın şarkımı aralıklı olarak dinleyiciyle buluşturmaya başladım. Her ay bir şarkı çıkarıyorum.

43 yaşındayım ve evde kalan arkadaşlarım var. Bunun için esprili bir şarkı yazdım.

Bir yarışmada parladım. Asıl ondan sonrası önemli. Kalıcı olmak için. Sosyal medya önemli. Yarışmadan önce sosyal medyanın gücünün farkında değildim çok kullanmıyordum. Ama yarışmadaki performans sosyal medya ile patlayınca kendimi ifade noktasında bir farkındalık oluştu.

Hızlı bir tüketim var. Bir şarkının 6-7 dakika sürdüğü şarkılarla büyüdüm şimdi bambaşka bir anlayış var. İnce detayları yapmak bana zor geliyor. Ama zamana ve tüketicinin beğenisine yenik düşmek zorunda kalıyoruz.



RUHİ SARI

BAŞKALARI İÇİN YAŞIYORUZ BU HAYATI AMA....



Başka Sen Yok ki oyunumuza Begüm ile devam ediyoruz. Şirin Gedikli'nin yazdığı benim yönettiğim oyunla 28 Nisan Salı akşamı Küçükçekmece Cennet Sahnesi'ndeyiz. Begüm'ün enerjisi, çabuk uyumu ve oyunculuğu bu yolculuğu daha da keyifli kıldı. İkna etmek için uğraştık biraz ama şimdi iyi ki diyor.

Ege turnemiz çok keyifli geçti. 5 gün üst üste her gece farklı ilde oynadık. Begüm'le ilk turnemizdi. Son yıllarda bu kadar uzun turne yapmamıştık. 3 sezondur turneye çıkıyoruz ama daha Ankara'da oynamadık. Salon bulmak zor, kiralar çok yükseldi. Özel tiyatrolar olarak zorlanıyoruz. Her yere götürebilmek istiyorum.

Kendisini sorgulayan bir yazarın hikâyesi. Karmaşık karakterlere bürünüyor. İlker Kalay bir sürü karakteri öyle bir oynuyor ki, çok güzel reaksiyon alıyor.

En keyif aldığımız yer final alkışı. Çok mutlu götürüyor evimize. Evcimen biriyim evde vakit geçirmeyi seven biri oldum. Umutsuzluğa kapılmamaya çalışıyorum. Başıma gelenle yetiniyorum. Anı yaşamak lazım. Sen bir tanesin, bu hayatı başkaları için yaşıyoruz ama senden başka yok. Ertelememek lazım.

Yedi Büyük Günah diye sinema filmimiz var. Bir yıl önce çektik, yeni girdi vizyona.

Starsız star olan işler de var, stara ihtiyaç duyan işler de var.



BEGÜM BİRGÖREN

İKİ OYUNUMUZ DA BOL SEYİRCİLİ DEVAM EDİYOR



Çok eğlenceli komik bir oyun. Bu sezon dâhil oldum ama çabuk adapte oldum. İyi de bir seyirciyim. Gittiğim oyunlarda bu kadar gülünen ve reaksiyon alınan nadir oyunlardan biri. O yüzden çok mutluyum.

Oya ablayla (Başar) da diğer oyunumuz Plastik Aşklar 7. sezonunda. Tiyatroseverleri ekonomik koşullar yıldırmıyor. Daha çok destek veriyorlar. İki oyunum da bol kahkahalı bol seyircili geçiyor. Gülme garantili bir oyun. İki oyun arasında güzel bir dengem var.

Yakın zamana kadar hayatın melankolisini yaşayan biriydim. Şimdi umuda görev bilinciyle sarılıyorum. Başka bir şeyimiz yok, elimizde bir umudumuz var. Tabii ki düştüğümüz, moralimizin bozulduğu anlar oluyor ama umuda sarılmak durumundayız.

Anı yaşamak kendini sev gibi cümleleri anlamıyordum. Yaşla beraber bu algım değişti.

Yapımcılar ve ekran sıcak yüz istiyor. Projenin kaç reyting aldığı önemli değil, sıcak bir işten çıkan oyuncu onlar için daha değerli galiba. O yüzden ben de ekranda içime sinmeyen bir iş yapmayacağım. Sosyal medyada çok takipçisi olan oyuncuların aynı şekilde çok reyting almadığını biliyoruz ama yine de kural oradan geçiyor. Sosyal medyan ne kadar güçlüyse kamuoyu yaratma algısı yüksek diye bakılıyor. Benim sosyal medyam için öyle özel bir çabam yok. Çok da önde olmaktan hoşlanan biri değilim o yüzden ekstra bir çaba göstermiyorum.

VİLDAN DEMİR AŞK BENİ YAVAŞLATIR ŞU AN İSTEMEM



Aşkı Müebbet şarkımız yeni çıktı. Yakın arkadaşım Merve Ket'in bir şarkısı. Genco Arı şahane bir aranje yaptı. Mayıs sonuna doğru bir şarkı daha gelecek. Aşkı Müebbet, aşk acısı çeken ama gururlu duran bir kadının hikâyesi.

İnsanın hayatının bir meselesi olmalı. Mutluluk hedefiyle yaşanmaz. Bir meselen varsa orada mutluluk da var mutsuzluk da. Onu yaşamak lazım.

Müebbet bir aşk yaşamak istemem şu an. Çok meşgulüm çünkü. Ben yoğun yaşarım duygularımı. O yüzden aşk şu ara beni yavaşlatır.