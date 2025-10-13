Özcan Deniz tekrar adliye koridorlarında

Ünlü sanatçı Özcan Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz arasında sular durulmuyor. Şarkıcı Özcan Deniz'le, 22 yıl boyunca menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz'in arası tapu davaları nedeniyle açılmıştı. İddiaya göre şarkıcı Deniz, kendisine ait olan yerin tapusunu ağabeyinin üzerine tescil ettirmişti. Bu tapuları daha sonra üzerine kaydettirmek isteyen Özcan Deniz'in abisi ile arası tapu iptali davası açmasının ardından bozuldu.Özcan Deniz'in bu hamlesinin ardından ağabey Ercan Deniz kardeşine husumet beslemeye başladı. Özcan Deniz'i ölümle tehdit eden Ercan Deniz, kardeşinin eşine hakaret edip küfürler savurdu. Yaşanan hadiselerden sonra Özcan Deniz İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak ağabeyi Ercan Deniz hakkında tedbir kararı aldırdı.Özcan Deniz, eşi Samar ile birlikte çocuğuna, ağabeyinin yaklaşmamasını, bu nedenle tedbirin yeniden uzatılmasını istedi. Talebi değerlendiren mahkeme kararını açıkladı. Ercan Deniz'e 2 ay tedbir kararı uygulandı. Buna göre abi Deniz, kardeşine, eşi ve çocuğuna yaklaşamayacak, iletişim yoluyla hakarette bulunamayacak.Özcan Deniz, geçtiğimiz akşam Girne'de sahne aldı. Konsere sevilen şarkısı 'Yalan mı?'yla başlayan Deniz, Şirin Baba'ya benzetildiği sakallarını kısalttı. 'Son Yemek' filmi için uzattığı sakallarını filmin yeni evresi için yine rol gereği kısalttığını belirten Deniz, yeni tarzıyla beğeni topladı.