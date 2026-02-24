Haberler Günaydın Haberleri Özel dedektiflik yapan iki kardeşin öyküsü
Başrollerini Cem Gelinoğlu ve Doğu Demirkol'un paylaştığı "Kardeşler Araştırma" adlı komedi filmi, 20 Mart'ta vizyona giriyor. Aksiyon ve mizahı harmanlayan filmde Gelinoğlu'nun canlandırdığı 'Orhan' ile Demirkol'un hayat verdiği 'Erhan', İstanbul'da özel dedektiflik yapan iki kardeş olarak izleyici karşısına çıkıyor. Londra'da tamamladıkları sıradan bir dosyanın ardından ülkelerine dönen ikili, devlet destekli gizli bir operasyonun parçası oluyor. İngiliz bir diplomatla ilgili kritik bir görev üstlenen kardeşler, kendilerini siyasi olayların ortasında buluyor.

