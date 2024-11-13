Özyurt çiftine, çifte müjde

Sosyal medya fenomeni Atakan Özyurt, 2022 yılında kendisi gibi sosyal medya fenomeni olan Selen Kaldırım ile nikah masasına oturmuştu. Evliliğin ardından Göktürk semtinde kiraladıkları bir dairede yaşamaya başlayan çift, bebek sahibi olacaklarını öğrenince kiracıları Ali Ö'den daireyi boşaltmasını istedi. Özyurt'un kiracı olduğu evin küçük olması sebebiyle dairesine taşınmak isteme talebine, Ali Ö. olumlu karşılık vermedi. Atakan Özyurt soluğu İstanbul Adalet Sarayı'nda alarak kira tahliye davası açtı.Atakan Özyurt mahkemeye sunduğu dilekçede, eşi Selen Özyurt'un hamile olduğunu ve evin küçük olması sebebiyle doğacak çocuklarına oda dahi kurmalarının zor olduğunu belirtti. Kiracısının çıkmak istemediğini, eşinin bu durumdan dolayı yıprandığını dairenin tahliyesini talep etti. Mahkeme geçtiğimiz haftalarda İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde gerçekleşti. Duruşmaya Davacı Atakan Özyurt eşi Selen Özyurt, davalı Ali Ö. ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, Özyurt'u haklı bularak kiracının evi boşaltmasına karar verdi. Öte yandan mahkemeden sevindiren haber gelen çifte bir sevindirici haber de dün geldi. Çiftin, Aren Ata verdikleri bir bebekleri dünyaya geldi.