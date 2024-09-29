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Giriş Tarihi: 30.9.2024

Palalı’nın danslarıyla ‘Roma alev aldı’

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
Palalı’nın danslarıyla ‘Roma alev aldı’
Başrolünde oynadığı dizilerin İtalya'da yayınlanmasıyla ülkede büyük bir fan kitlesine sahip olan Furkan Palalı, Rai1 kanalının en çok izlenen programı 'Ballando Con Le Stelle'nin 19. sezonunun 12 yarışmacısından biri olarak ekrandaydı. Programda bugüne kadar ülke dışından yarışan ilk yabancı olan Palalı, partneri Erica Martinelli ile tango yaptı. Çiftin performansı için hazırlanan dekor sebebiyle izleyiciler 'Roma alev aldı' yorumunda bulundu. Program boyunca Palalı'nın bölüm başı 50 bin Euro alacağı öğrenildi. Oyuncu için özel spor salonu ve dans odası olan lüks bir ev tahsis edildi.
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Palalı’nın danslarıyla ‘Roma alev aldı’
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