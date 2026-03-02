Haberler Günaydın Haberleri ‘Parçalı Yıllar’a seyircili gösterim
Giriş Tarihi: 2.03.2026

Yönetmenliğini ve senaristliğini Hasan Tolga Pulat'ın yaptığı 'Parçalı Yıllar' filminin seyircili gösterimi, Beyoğlu Atlas Sineması'nda gerçekleştirildi. Gösterime filmin oyuncu kadrosunun yanı sıra sanat ve sinema hayatından da birçok ünlü isim katıldı. Başrollerini Yetkin Dikinciler, Mine Çayıroğlu, Levent Özdilek ve İlkin Tüfekçi'nin paylaştığı film, 1970'li yılların Türkiye'sinde, Amerikan ambargosunun yarattığı ekonomik krizin sinema sektöründe köklü bir dönüşüme yol açtığı dönemi konu alıyor.

