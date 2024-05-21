Parkta dayağı telefonla bildirdiler

Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen soluğu adliyede aldı. 21 Temmuz 2023 günü Özgen'in 3 yaşındaki oğlu A.E., bakıcısı U.M. ile birlikte Eyüp'te bulunan parka gitti. Parkta oyun oynayan A.E. bir süre sonra iddiaya göre bakıcısı tarafından darp edildi. Olayın görgü tanıklarından bir kişi, A.E.'nin babası Erden Eryüz'ü aradı. Durumu öğrenen ünlü sunucu ve eski basketbolcu eşi, polis merkezine giderek bakıcıdan şikayetçi oldu. Bakıcı U.M. karakoldaki ifadesinde, 6 aydır A.'nın bakıcısı olduğunu, kendisine bu zamana kadar hiç vurmadığını, evladı gibi sevdiğini söyledi. A.'nın parkta köpek pisliğini eline aldığını, yutabileceği kaygısıyla eline vurduğunu, ağzına pisliği alma ihtimaline karşın yanaklarından tutarak ağzını açmaya çalıştığını iddia etti. U.M., hemşire olduğu için çocuğun zararlı bir madde yutması sonrası sağlık sorunu yaşamaması için böyle bir şey yaptığını söyledi. Yüzüne tokat atmadığını eliyle yanağını açmak için ağzını sıkıştırdığını ifade etti.Baba Erden Eryüz ifadesinde bakıcının 6 aydır yanlarında olduğunu ifade ederek, bakıcılarının oğlunu parka götürdükten sonra eve geldiğini, komşularının bakıcısının kendisini arayarak U.M.'nin çocuklarına tokat atıp darp ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu.OLAYIN ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Hazırlanan iddianame sonrası İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. İddianamede şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği, dava açmak için yeterli delilin oluştuğu kaydedildi. Şüpheli hakkında 'Basit Yaralama' suçundan 1 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheli, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.