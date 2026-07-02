Televizyon tarihine damga vuran yarışma 'Var Mısın Yok Musun'un 13.bölümü, Esra Erol'un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv'de izleyici ile buluştu. Programın 13. bölüm yarışmacısı Abdullah Özgür Aksu oldu. Aksu, kazanacağı parayla ev almayı ve yurt dışına gitmek istediğini söyledi. İlk turlarda 3 milyon TL ve 2 milyon TL'lik kutuları kaybetmesine rağmen moralini yüksek tutan Özgür, 6. turda gelen 830 bin TL'lik banka teklifi büyük heyecan yarattı. Özgür büyük ödül hayalinin peşinden giderek risk almayı tercih etti. "Pişman olacağımı bile bile yokum" diyen Özgür'ün kendi kutusundan gecenin sonunda 5 TL çıktı.

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