Pitt sevgilisiyle lüks yatta görüntülendi

Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt, İspanyol mücevher tasarımcısı sevgilisi Ines de Ramon ile Yunanistan'da. Yeni filmi 'The Riders'ın çekimlerini Yunanistan'ın Halkis kentinde yapan Pitt, seti olmadığında sevgilisiyle vakit geçiriyor. 62 yaşındaki Hollywood yıldızı ile 33 yaşındaki sevgilisi Ege Denizi'nde lüks bir yatta görüntülendi. Çift, güneşin ve manzaranın tadını çıkarırken birbirlerine sarılıp sevgi gösterisinde bulunmayı ihmal etmedi. Güvertede sohbet eden ikili, çok mutlu ve rahat görünüyordu.