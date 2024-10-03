Polatların davası ile bahis baronunun davası birleştirilsin!

Enginve Dilan Polat ile yakınlarının da aralarında bulunduğu 28 sanığın kara para akladıkları gerekçesiyle yargılandıkları davada mahkeme kritik bir öneride bulundu. Yasa dışı bahis lideri Derkan Başer'in yargılandığı yasa dışı bahis davasıyla Polatlar'ın irtibatlı olduğunun iddianamelerde belirtildiğini aktaran mahkeme, Başer'in yargılandığı davaya dosyaların birleştirilmesi için yazı yazdı. İki ayrı dosyada iki aynı soruşturma delillerinin birbiriyle örtüştüğünün gözlemlendiği kaydedilen yazıda, iddianamede Engin Polat'ın kurduğu suç örgütü eliyle yasa dışı bahis parasının birçok şirket içerisinde gezdirildikten sonra özellikle soğuk cüzdan aracılığıyla yurt dışına, yasa dışı bahis lideri Derkan Başer'e aktarılmasını hedeflediği belirtildi. Yazıda yargılamanın birliği açısından '7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun'a Muhalefet' suçu yönünden dosyaların birleştirilmesi talebine onay verilip verilmeyeceği soruldu. Sorunun, duruşmanın görüleceği aralık ayından önce yanıtlanması rica edildi.