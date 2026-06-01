Protestoyu Bulutsuz’un arkadaşı başlattı

2020 yılında sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı haberleriyle gündeme gelen Ozan Güven, önceki gece Mehmet Aslantuğ ile Kadıköy'de bir mekâna gitti. İkili, bir süre sonra kadınların protestolarına maruz kalarak mekânı terk etti. Güven'e başlatılan protestonun altından Deniz Bulutsuz'un arkadaşı Burçin Şahan çıktı.

'O DA DIŞARI ÇIKAMAYACAK'

Olay sonrası paylaşım yapan Şahan, "İlk kalk git dediğinde gidebilirdi, ben istemiyorum arkadaşıma şiddet uygulayıp özür dilemeyen adamı. Bu adam benim yan masamda oturamaz, o kadın hâlâ sokağa rahat çıkamıyorsa, en konforlu yerden meydan okuyan ünlü erkek de çıkmayacak" diye yazdı. Olay anında Güven'i dışarı çıkaran kişi ise avukat Kardelen Başak. Başak'ın aynı zamanda eşine şiddet uygulayan rapçi Şehinşah'ın avukatlığını yaptığı ve Türkiye Cumhuriyeti hakkında hakaret tweet'leri attığı da iddia edildi.

OZAN GÜVEN

'Eleştiri başka şeydir, linç başka şeydir'

OLAY sonrası Ozan Güven, sosyal medyada şu açıklamayı yaptı: "Hakkımda düşünen, eleştiren, kızan ya da tepki duyan insanların duygusunu hiçbir zaman hafife almadım. Malum akşam yaşanan hadise benim için çok ağırdı. Bir insanın kamusal alanda hedef gösterilmesi, aşağılanması, yargılanması ve oradan çıkarılmaya çalışılması, her hali ile sınır ve had aşımıdır.

6 yıldır hakkımda çok şey söylendi. Ben, hukuki sürece saygımdan sustum ama çoğu zaman aynı dizayn edilmiş ifadelerle, aynı ezber cümlelerle, aynı peşin hükümlerin içinde hedef haline getiriliyorum. Ama sessizlik, insanın onurunun yok sayılması anlamına gelmemeli. Kimseden beni sorgusuz sevmesini ya da desteklemesini beklemiyorum. Sadece şunu söylüyorum: Eleştiri başka şeydir, linç başka şeydir. Tepki başka şeydir, insanı yok saymak başka şeydir. Ben de bir insanım! O mekanda beni en çok yaralayan şey, o tepkinin içinde sağduyunun, mesafenin ve insani ölçünün kaybolmuş olması ve provoke edilmeye çalışılmamdı. Olayın yaşandığı mekan ve muhataplarını önce adalete, sonra Allah'a havale ediyorum. Böyle bir meseleyle sizleri yorduğum için özür diliyorum."