Radyoların yeni hiti belli oldu!

TÜRK pop müziğinde sayısız hite imza atan Ümit Sayın, kariyerinin 33. yılını özel bir albüm projesiyle kutluyor. Sayın, eserlerini yeni nesil yorumlarla yeniden hayata geçiriyor. 'Ve Ümit Sayın' albümünün yeni teklisi 'Ya Sen Gidip De', bu kez Bengü yorumu ile dinleyicisiyle buluştu. Şarkı yayınlanalı 72 saat geçmeden hit kategorisinde çalmaya başladı. Duygusal yapısı korunurken modern pop dokusuyla yeniden şekillenen şarkı, yüksek tempolu düzenlemesiyle yaz sezonunun dikkat çeken işlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Şarkıya Murad Küçük yönetmenliğinde İstanbul'da klip çekildi.