Rasım Öztekın anısına hatıra ormanı

2021 yılında hayatını kaybeden Rasim Öztekin
anısına, TEMA Vakfı iş birliğiyle vefatının 5. yılında Muğla'da hatıra ormanı oluşturuluyor. 'Hayata Nefes Ol, O'nun Adını Çok Sevdiği Ege'de Yaşat' sloganıyla başlatılan proje, Mandıra Filozofu filminin çekildiği bölgede doğa sevgisini yaşatmayı amaçlıyor. Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin öncülüğünde hayat geçirilen proje için Sinema Genel Müdürü Birol Güven
de çağrıda bulunarak, herkesi Öztekin anısına ağaç dikme kampanyasına katılmaya davet etti.