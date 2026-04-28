Rasım Öztekın anısına hatıra ormanı
Giriş Tarihi: 28.04.2026

2021 yılında hayatını kaybeden Rasim Öztekin anısına, TEMA Vakfı iş birliğiyle vefatının 5. yılında Muğla'da hatıra ormanı oluşturuluyor. 'Hayata Nefes Ol, O'nun Adını Çok Sevdiği Ege'de Yaşat' sloganıyla başlatılan proje, Mandıra Filozofu filminin çekildiği bölgede doğa sevgisini yaşatmayı amaçlıyor. Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin öncülüğünde hayat geçirilen proje için Sinema Genel Müdürü Birol Güven de çağrıda bulunarak, herkesi Öztekin anısına ağaç dikme kampanyasına katılmaya davet etti.
#RASİM ÖZTEKİN #BİROL GÜVEN

