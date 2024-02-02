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Giriş Tarihi: 3.2.2024

Remos İstanbul’u sallayacak

Remos İstanbul’u sallayacak
DAHA önce birçok kez Türkiye'ye gelen ve verdiği konserlerle dinleyenleri kendine hayran bırakan Antonis Remos, 28 Şubat'ta İstanbul'da yeniden konser verecek. Şöhreti 1990'ların başından itibaren 'Ma De Ginete' ve 'Lene' adlı parçalarıyla yakalayan Remos, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. İstanbul'daki hayranlarıyla buluşmak için gün sayan sanatçı, sevilen şarkılarıyla ve sahne şovlarıyla geceyi renklendirecek. Konser yine cemiyet ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirecek.
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Remos İstanbul’u sallayacak
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