Resim ve heykel yarışması sonuçlandı

TÜRK sanatının en köklü yarışmalarından biri olan Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nın 77'ncisi bu yıl da yoğun katılım ve güçlü bir seçkiyle sonuçlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışma, çağdaş sanat üretimini destekleyen yapısıyla dikkat çekti. Bu yıl yarışmaya başvuran 783 eser, alanında yetkin isimlerden oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda toplam 12 eser başarı ödülüne, 39 eser ise sergilenmeye layık görüldü. Yarışma kapsamında toplam 1 milyon 125 bin lira para ödülü verilecek.