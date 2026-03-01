Reytinglerin tadını çıkarıyoruz

TOPRAK SAĞLAM



A.B.İ. ile son 7 yılın en iddialı girişini yaptık, rekora imza attık, çok mutluyuz. Tadını çıkarıyoruz ve çok daha fazla çalışıyoruz.

Öngörülemez bir hikâyemiz var. Sonraki bölüm bir an önce gelsin istiyoruz. Neler olacak biz de merak ediyoruz. Her karakterin ayrı bir hikâyesi var, daha heyecanlı bölümler sizi bekliyor diyebilirim.

Kamera arkasında aşırı eğleniyoruz. Sinerjimiz çok iyi tuttu. Çok iyi bir kadro kuruldu. İçinde bulunmaktan çok gurur duyuyorum.

Altın karakteri tam bir yılan. Çok seviyorum, kalbi bir bağ kurdum. Muzırlıkları falan benziyor bana ama tamamen benden farklı bir kadın. Çatal dilli biri. Komedi tarafı da var ve o beni besleyen bir yönü. Sinan'ın reisliği alabilmesi için her şeyi yapabilen iktidar hırsı olan bir kadın.

Partnerim Sinan Tuzcu müthiş bir oyuncu hatta bir partner olarak insanın başına gelebilecek en güzel şey. Çok seviyorum, iyi bir insan. Bana o kadar güzel bir alan açıyor ki, beraber çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Yılanlı aksesuarlar seçtim, iş bambaşka yere gitti. Hem mitolojik bir derinliği var hem de sembolik anlatımı var. O yüzden bana tehlikeli yenge diyorlar. Gelen yorumlar beni motive ediyor. Sempatik tarafı da olduğu için henüz nefret etmediler.

GİZEM ERMAN SOYSALDI



OYUNCULAR OLARAK BİRLİK OLMALIYIZ

Türkiye'nin ilk kadın siyaset bilimcilerinden, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin (Mülkiye) ilk kadın asistanı, ilk kadın doçenti, ilk kadın profesörü ve ilk kadın kürsü kurucusu olan, kadın hakları ve uluslararası göç çalışmalarının öncü ismi Nermin Abadan Unat'ın hayatını konu alan belgesel çektik. Bu projede Nermin Abadan Unat'ı farklı yaş dönemlerini (24, 31 ve 57 yaşlarında) canlandırdım. Ben de Mülkiye mezunuyum. Nermin Hanım 5 dil biliyor, ama Türkçeyi 15 yaşında öğreniyor. Çok biricik bir aksanı var. Saatlerce ses kayıtlarını dinleyip araştırmalar yaptım. Erkek egemen dünyada ilk kadın olarak pek çok başarıya imza atmış. Kendisini 2 ay önce 104 yaşında kaybettik.

Oyuncular sendikası yönetim kurulundayım. 1.5 yıldır meslektaşlarımızın çalışma koşullarının uluslar arası standartlarda olması için çalışıyoruz. Ben daha güvenli alanlar, taciz ayrımcılık olan birimin başındayım. 13 projeyle çalışıldı. Çalışma Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı ile masaya oturup daha insani çalışma koşulları için çalışacağız.

Dünyada bütün oyuncular sendikaya üye. Hiçbir yapımcı menajer sendikaya üye olmayan oyuncuyla çalışmıyor. Devlet de muhatap olarak sendikayı arıyor.

Müzisyenler birlik oldu, telif sorununu çözdü. Seslendirme sanatçıları da çözdüler ama biz oyuncular olarak birlik olamıyoruz. Birlik olmamız lazım.



AYLA BALYEMEZ



SENARYO YAZAR GİBİ ŞARKI YAZIYORUM

Yoğun bir çalışma tempom var. Şehir şehir dolaşıyorum. Şarkı yazarken boşluğa ihtiyacım oluyor. Öyle zamanlar da geri çekiliyorum. Sosyal medyayı bile dondurduğum bir terapi sürecine girdiğim, besleyici bir dönem yaşadım 6 aydır.

Birileri isimli yeni şarkım çıktı. Vurucu ve derin bir şarkı. Hare isimli sözü müziği yeni bir şarkım daha çıkacak.

Okul yıllarımdan beri hep yazardım. Yazdığım her şeyi yaşamadım tabii ki. Bu şarkıdaki kadın ben değilim mesela. Senaryo gibi yazıyorum, karakter oluşturuyorum. Planlı oturduğun zaman bazen hiçbir şey çıkmıyor, bazen hemen 15 dakikada klibine kadar hepsi çıkıyor.



ADEM YILMAZ



MESLEĞIM KONUSUNDA KORKUNÇ ACIMASIZIM

3 ay oyun çıkarmak için çalıştık. Beyoğlu'nda Gizli Kanto isimli oyunumuzu seyirciyle buluşturduk.

İstanbul Eğleniyor diye bir kitap okurken, aklıma böyle bir oyun yapmak düştü. 1900'lerde başlayan İstanbul eğlence hayatını odağına alan bir oyun yazdım. 10 günde bitirdim. Dönemi de çok severim. Müzikli komedi bir oyun çıktı ortaya. Yönetmenimiz Zeynep Sevi Yılmaz'a bahsettim, "Yönetirim" dedi. Sonra yavaş yavaş kadroyu oluşturduk. Sezgin ve Barış dışında, Ezgi Oltes, Ece Kazımoğlu, Onur Erol ve Sertan Özdemir yer alıyor kadroda. Müziklerimizi Cem Kahraman yaptı. Sebla Bayoğlu Öktem de kostümlere imza attı.

Oyunu yazdım ama yönetmenimiz ve ekip olarak güzel süsledik. Sürprizli sahnelerimiz var. Ben de birkaç rolde oynuyorum.

Eşimle daha önce bir iki projede oynadık. Sahne enerjimizin uyduğunu biliyordum. Beklentimiz daha fazla oluyor birbirimizden. Ekip ruhuyla ayrı bir enerjiyle çalıştık. Mesleğim konusunda korkunç acımasızım. Yapamayacağına inansam o rolü vermezdim zaten. Mükemmeliyetçi bir yapım var. Kendime de öyleyim.

Bir dizi için bir araya gelmiştik. Sektörden tanışıyorduk. Sonra o proje devam ederken aynı evde kalmaya başladık. Birbirimizi tanıdıkça ısınmaya başladık. İlk ben açıldım. Sonra hızlıca evlendik.

3.5 yaşında Rüya isimli kızımız var.

1 Mart'ta Kadıköy'de, 9'unda Beşiktaş'ta, 15'inde Kartal'da, 27 Mart'ta Mecidiyeköy'deyiz. Bekleriz. Sosyal medya hesaplarımızdaki tarihleri takip edebilirsiniz.



SEZGİN UZUNBEKİROĞLU



HAYALLERIMİN PEŞİNDE GİDERKEN HERKESİ KARŞIMA ALABİLİRİM

3-4 senedir tiyatroda olmak istiyorum, "Haydi bir şeyler yapalım" diye Adem'in başının etini yiyordum. Teklif beklemeden kendimiz üretelim dedik. Fransız sahne yıldızını oynuyorum.

Zengin kumaş tüccarı Beybaba'nın kızı Müjgan'ı oynuyorum. İki farklı kimliği var. Müjgan gündüzleri babasının yanında terzilik yaparken, geceleri 'Marion' mahlasıyla Beyoğlu'nun kanto sahnelerinde gizlice sahneye çıkıyor. İtalyanca şarkılar söylüyorum, Fransız aksanıyla konuşuyorum.

Adem, hem Beybabamı, hem dadımı hem de sahnedeki Rus partnerimi oynuyor. Karı-koca aynı sahnede oynuyor olmayı profesyonel şekilde hallettik. Belki biraz egomuz olsaydı ya da alıngan olsaydık, iş başka yere gidebilirdi. Ama hiç kişisel algılamadan tamamen oyun için o konsantrasyonla çalıştık.

Müjgan, hayallerinin peşinden giden vazgeçmeyen pozitif ve güçlü bir kadın aynı benim gibi. Hayallerimin peşinde giderken herkesi karşıma alabilirim. İyi ki Adem'le yolumuz kesişmiş. İyi ki bu ekibi toplamış.

Belçika'da doğup büyüdüm, müzikal okudum orada. Fransızca, Flamenkçe, İngilizce bir sürü dil biliyorum. Bütün bu yönümü kullanabildiğim, renklerimi ortaya çıkarabildiğim bir oyun oldu.

Rüya'yı Belçika'da doğurdum. Bir sene orada kaldık. Gazino kültürünü çok özledikleri için gazino konseptli konser verdik orada, herkes çok sevdi.



BARIŞ AYTAÇ



OYUN İÇİN BIYIK BIRAKTIM



Adem çok eski arkadaşım. "Bir şey yazdım, okur musun?" deyince direkt dahil olmak istedim. Bize bir boyama kitabı verdi aslında ve beraber boyayalım dedi. Biz de renk katmaya çalıştık.

Ben oyunda Müjgan'ın aşkı Elias'ı oynuyorum. Genç aşıklar, aile baskısı, gizli kimlikler ve sahne ışıkları arasında sıkışıp kalıyor. Rum-Türk aşkı derin bir hikâye...

Oyun gereği imaj değişikliğine gittim. Bıyık bıraktım.

Önceki işimde birlikte çalıştığım Şevval Sam prömiyere geldi. "Aynı anneden olmayan kardeşim" der. Yalnız bırakmadı sağ olsun.

Soğukkanlı psikopat birini oynamak istiyorum. Çünkü hiç deneyimleyeceğim bir şey değil. Hep sevimli roller oynadığım için kötü adam nasıl olurdu diye merak etmiyor değilim. Ters köşe bir rolde oynamak heyecan verici olurdu.