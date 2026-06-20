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Giriş Tarihi: 20.06.2026

Risk aldı kutusunu seçti!

Risk aldı kutusunu seçti!
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ESRA Erol'un sunduğu 'Var mısın Yok musun' programının 9. bölüm yarışmacısı Mardinli Hilal Özçelik oldu. 26 yaşındaki Hilal, kazanacağı parayla babasına bir tavuk pilav dükkanı açmayı hedefledi. 11 numaralı kutuyla yarışan Hilal, ilk turlardan itibaren başarılı bir oyun ortaya koydu. Peş peşe açtırdığı mavi kutularla tabloyu lehine çeviren Hilal, yarışma boyunca samimi tavırları ve doğallığıyla hem stüdyodaki yarışmacıların hem de izleyicilerin gönlünü kazandı.

Geçmişte yaşadığı maddi manevi zorlukları anlatan Hilal, tüm ailesinin kendisine destek olmak için stüdyoya gelmesiyle gözyaşlarına hakim olamadı. 4. turda 5 milyon TL'lik bir kutu açtıran hilal, buna rağmen oyunu bırakmadı. 6. turda gelen 1 milyon 25 bin TL'lik banka teklifi ise hem stüdyoda hem de ekran başında büyük heyecan yarattı. Stüdyodaki pek çok kişi teklifi kabul etmesini isterken, Hilal hayalinin peşinden giderek risk almayı tercih etti. Son turda 5 milyon TL'lik kutuyu açtıran Hilal, gelen 850.000 TL'lik banka teklifini de reddetti. Şansını kendi kutusundan yana kullanan Hilal'in kutusundan 1 milyon TL çıktı ve yarışmadan bu tutarı kazanarak ayrıldı.

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#ESRA EROL #VAR MISIN YOK MUSUN

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Risk aldı kutusunu seçti!
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