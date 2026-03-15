‘Rolüme çalışırken ani bir işitme kaybı yaşadım’

ESRA ŞENGÜNALP

Mahinur diye biliyorlar ama 'Esra Hanım' diye hitap eden olunca mutlu oluyorum. Mahinur rolü gelmeden bir bağ kurdum aslında. Teklifin geldiği gün kızımla küçük bir tartışma yaşadım. "Tamam, artık ben susuyorum" dedim. O gün 20 yıldır hiç konuşmayan Mahinur karakteri geldi. Ve benden ilk kez konuştuğu sahnenin kaydını vermem istendi. Çok etkilendim. 'Bu rol benim' dedim ve daha önce hiç böyle hissetmemiştim. Çok sancılı da bir süreçti ama rol bana teslim edildiği için çok mutluyum. Bir oyuncu için oynaması keyifli, kendini gösterebileceğin bir karakter.

Çoğu oyuncu gibi ezbere odaklanmam gereken bir durum olmadı şimdilik ama bu bana çok daha fazla oyuna dramaturjiye karaktere daha fazla girmemi sağladı.

Saçımı kesmemle ilgili yapay zeka ile bana sunum yapıldı. Şok oldum o kadar beklemiyordum. Saçlarım uzundu, kesme kararı vermem zor olmadı. Kızımı ikna etmekte biraz zorlandım. Çünkü bu rol sürecinde ani işitme kaybı gibi bir şey yaşadım. Psikolojik de olabilir bilemiyorum. O süreçte hastaneye gidip geliyordum. Üstüne saç kesilme kararı gelince kızım etkilendi bundan. Ama sonra pedagoglarla çözdük.

Afra'yla enerjimiz güzel tuttu. Keyifli geliyor. Kendisi karşımda tirat atarken bazen bana "Yeter artık konuş" diye isyan ediyor. Abla kardeş bu gemiyi güzel yürütüyoruz. Acı dram birbirimizin omzunda ağladığımız sahneler daha çok ama umarım keyifli sahnelerimiz de olur. Her finalimiz sezon sonu finali gibi.



EMRE KARAYEL

DÜNYADA BİR İLKİ YAPTIK

Dedektif Reptır bir kanalda 52 bölüm yayınlanan bir kukla çizgi filmdi. Eşim Gizem yapımcılığını yapıyordu. Çok da ilgi gördü, sevildi. Sonra sinema filmini yapmaya karar verdik. Teknoloji o kadar ilerledi ki çocukların dünyası daha animasyon ağırlıklı işlere yöneldi. Biz bu ikisini birleştirmek istedik. Nitekim Dedektif Reptır Birlikte Gülelim, animasyonla kukla dünyasını birleştiren bir film oldu. Unreal Engine teknolojisiyle üç kameranın aynı anda kullanıldığı, bildiğimiz kadarıyla dünyada tek bir çalışma. Bu açıdan bir ilki başarmanın heyecanını yaşıyoruz. Reptır'ı ben seslendirdim. Oğlum da çok sevdi.

Özelikle başarmak istediğim şeylerden birisi, çocukla beraber izleyen ebeveynin de eğlenmesi.

Kültür ve Turizm bakanlığı destekli bir iş. 13 Mart'ta vizyona girdik.

bu işe Nasreddin Hoca oynayarak başladım, çocuk oyunlarıyla. Çocuklar olunca da onlara yönelik bir şey yapma isteğim daha da arttı. Geleceğin seyircisini yaratma açısından çocuk oyunları çocuklara yönelik her iş çok önemli.

Ben profesyonel kuklacıyım. Yaklaşık 30 yıldır kuklacılıkla ilgileniyorum. Biz Muppet Show'larla büyüdük. Kukla oynatmayı çok seviyorum. Evde bir sürü kuklam var. Tabii Can'dan saklıyoruz şu an.



MUSA GÖÇMEN

SENFOROCK PROJESİNİ SEYİRCİ SEVDİ

Senede 100 konserin üzerine çıkıyorum. SenfoRock projesiyle senfoni orkestrası ile sadece klasik müzik çalınmadan muhteşem projeler yapılacağını kanıtlamış olduk. Hep beraber ürettiğimiz, dans ettiğimiz bir rock formatını seyirci çok sevdi. İlk başta tutmaz dediler. Salonda rock mı olur dediler. Gerçekten zor bir işti ama tüm konserler kapalı gişe devam ediyor.

Beni hiç bir şarkı korkutmuyor. Uyumlu olmasından ziyade şarkının senfoniye uyumsuz olmama halini çok seviyorum. Mesela Hakan Taşıyan solistliğinde senfonik Müslüm Gürses şarkıları konseri yaptım. En son Londra'da Selda Bağcan ile beraber SenfoRock yaptık. Londra Filarmoni çaldı.

21 Mart'ta Senfonik Metallica yapacağız AKM'de ardından 26'sında CSO Ada Ankara'da olacağız. 25 Nisan'da AKM'de Barış Manço eserleri seslendireceğiz.

Rap müzik revaçta. Gençler isyanını müzikle dile getiriyorlar. SenfoRock'ın rapi de gelebilir.

CANER AKIN

EDUSA İÇİN ÇOK HEYECANLIYIZ

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) olarak yine bir dünya prömiyeriyle seyircimizin karşısında olacağız. 28 Mart'ta Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Opera Sahnesi'nde 'Edusa: Bir Anadolu Hikayesi' operasını sahneleyeceğiz. Yoğun bir tempo içindeyiz. Çok heyecanlıyız. Atölyelerimiz harıl harıl çalışıyor. Bütün sanatçılarımız hummalı bir şekilde Sahne üzerinde 110 kişiden fazla topluluğumuz var. 70 kişiye yakın orkestramız var. Arka taraftaki teknik ekipten arkadaşlarımızla beraber temsil yapmak için sabırsızlanıyoruz.

Seyircinin beklentisi Gılgamış'tan sonra arttı. Türk operası için dönüm noktasıdır. O eseri de ben sahnelemiştim. 42 yıl sonra prömiyerini yapmıştık. Yurtiçi ve yurtdışında çok eleştiriler almıştı.

Bestesi Güldiyar Tanrıdağlı'ya, librettosu Prof. Dr. İskender Pala'ya ait bir eser Edusa. Edusa, tarih boyunca medeniyetlerin kesişme noktası Anadolu'da, Lidya'nın zenginliği, siyasi gerilimleri ve insan hikâyeleriyle örülü dünyasında hayat buluyor. Lidya ve Pers medeniyetleri arasındaki tarihsel çatışmayı sahneye taşıyor. Eser, Karun diye bilinen Lidya Kralı Kroisos (Krezus) ile Pers Kralı Kiros arasındaki mücadeleyi ele alıyor. İskender hoca güzel bir kurgu yapmış hem tarihin içindeki gerçek karakterleri almış bir de kendi koyduğu karakterler var, Edusa gibi. Bu ikisi çok güzel harmanlanmış. Esas olarak vurgulanan nokta ise, bir toplumun kültürü yoksa var olması mümkün değil. Kültürünüz varsa varsınız yoksa yoksunuz. Ana fikri bu. Bunu da aşk hikâyesi üzerinden çok güzel anlatıyor.

Edusa 18-20 yaşlarında gencecik ama güçlü bir kız. Gülbin ve Evren hanımın özellikle Edusa karakteri için bu eserde olmasını istedim. İkisi de üst düzey performans sergiliyor. Tecrübeli solistlerle beraber çalışmak lüks.

Operamız dünya tarihine göre yeni. Geçmişi çok değil ama bu kadar kısa sürede yapılan işler Avrupa'nın, Amerika'nın ve Uzak Doğu'nun yüzlerce yılda yaptığının üzerine çıkmış durumda. O yüzden kendi milli değerlerimizden faydalanmayı müdürümüz Caner Akgün de ben de önemsiyoruz. Hele bu kadar geniş hikâyenin ve yetenekli sanatçıların olduğu coğrafyada bizim üretkenliğimizi daha fazla artırıp dünyaya açmamız gerekiyor.

Biletler satışa çıktığı anda bitiyor, çok gurur verici.



GÜLBİN GÜNAY

TEMSİL GÜNÜ ÇOK KONUŞMUYORUZ

İkimiz de Edusa'yı oynuyoruz Evren'le. Prova notlarımızı paylaşıyoruz ama tabii ki yorum farkı var. Edusa, Lidya krallığının çöküşündeki trajik hikâyede masum aşkın sembolü. Annesi gibi yetenekli bir sanatçı, ressam. Lidya krallığının altın paralarına işlemeler yapıyor. İki erkek arasında kalıyor. Sevdiği kişiye kavuştuğunda gelişen olaylar onun da kaderini beliriyor.

Kendi dilimizde bir şeyler yapmak sahnede daha avantajlı. Opera sadece şarkı söylemek değil içinde dansı tiyatroyu barındırıyor. Ben biraz daha klasikçiyim. Aida'yı çok seviyorum.

Ses tellerini nemli tutmak önemli. Kuruduğu zaman zarar verebilirsiniz. O yüzden yeme içmeye dikkat etmek gerekiyor. Temsil günü çok konuşmamaya özen gösteriyoruz. Bazı eserler çok zor, çok efor sergiliyoruz kilo verdiğimiz bile oluyor o süreçte.



EVREN IŞIK

DELİLİK BİZİM İŞİMİZ

Prova sürecimiz keyifli geçiyor. Operası sahneye konan ilk Türk kadın bestecinin eserini sahneleyeceğiz. Bu benim için çok kıymetli. Güldiyar Tanrıdağlı güzel bir iş çıkarmış. Çok mutluyum bu eserde yer aldığım için.

Türk eserleri söylemek bazen teknik açıdan zor olabilir. Bestecimizin yanında olması bir kolaylık sağlıyor. Delilik bizim işimiz. Hiç kolay değil. Yine dünyaya gelsem yine şancı olmak isterdim. Tekniği öğreniyoruz ve sesimizi korumak anlamında ne yapmamız gerektiğini biliyoruz.

Gülbin lirik soprano dolu dolu dramatik bir soprano ben tizleri daha çok olan bir sopranoyum.

Operaya hazırlık sürecinde hep egzersiz yapıyorum. Sesin sıcak kalması genç olması gerekiyor.