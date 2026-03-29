Romanya kraliyet ailesinden sürpriz İstanbul ziyareti

ROMANYA Prensesi Sophia Wolkonsky ve Romanya Prensi Cosma Wolkonsky, Türkiye ile Romanya arasında oynanan milli maç vesilesiyle İstanbul'a geldi. Hem karşılaşmayı yerinde takip etmek hem de kısa bir tatil yapmak isteyen prens ve prenses, şehrin keyfini doyasıya çıkardı. Ziyaretleri sırasında yakın dostlarıyla bir araya gelen ikiliye, manken ve oyuncu Aslıhan Karalar da eşlik etti. Kalabalık bir arkadaş grubuyla mekâna gelen prens ve prensesin oldukça neşeli ve samimi halleri dikkatlerden kaçmadı.