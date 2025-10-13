‘Rota Bilinmez’ New York Türkevi’nde tanıtıldı

GÜNAYDIN yazarı Funda Karayel, yeni kitabı Rota Bilinmez ile New York Türkevi'nde okurlarla buluştu. Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte Karayel, kitabın ilham kaynaklarını ve yazım sürecini anlatarak eserin arka planındaki düşünsel yolculuğu paylaştı.Söyleşinin ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde, katılımcılar yazarla etkileşimli bir sohbet gerçekleştirdi ve New York havalimanında yaşadıkları kişisel anılarını paylaştı. Program, kitap imza etkinliği ile sona erdi. Karayel, eserini "Bir seyahat rehberi değil, içinde kendinizi bulacağınız duraklar sunan bir içsel seyahat manifestosu" olarak tanımlıyor.