ETİLER'de görüntülenen Dünyaca ünlü Türk DJ Burak Yeter, Türkiye turnesini tamamlamasının ardından bu kez rotasını Amerika'ya çevirdi. Müzik kariyerinde başarıdan başarıya koşan Yeter, Los Angeles'ta mikserin başına geçerek unutulmaz bir geceye imza attı. Dünyanın dört bir yanından müzikseverlerin katıldığı performansta Burak Yeter, özel hazırladığı yeni remix setleriyle dinleyicilere adeta müzik şöleni yaşattı. Sahnedeki enerjisiyle büyük beğeni toplayan ünlü DJ, hem Türk müziğini hem de elektronik müziğin modern dokusunu harmanlayarak Türkiye'yi bir kez daha dünyaya tanıttı.