Haberler Günaydın Haberleri Sahne ücreti festival tarihine geçti
Giriş Tarihi: 13.04.2026

Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber’ın, Coachella Müzik Festivali’ndeki iki konserinden toplam 10 milyon doların üzerinde ücret alacağı öğrenildi

Dünyanın en çok ses getiren müzik festivali Coachella, 10-19 Nisan tarihleri arasında Kaliforniya'da gerçekleşiyor. Bu yıl festivalde Justin Bieber fırtınası esiyor! Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber, kariyerindeki başarılarına bir yenisini daha ekleyerek bu yılki Coachella Vadisi Müzik ve Sanat Festivali'nin en çok konuşulan ismi oldu. 32 yaşındaki ünlü yıldızın festival kapsamında 2 kez sahneye çıkacağı ve servetine servet katacağı öğrenildi. Rolling Stone dergisinin haberine göre; önceki akşam ilk performansını sergileyen Bieber, 18 Nisan'da da ikinci kez sahne alacak. Ünlü pop yıldızı, bu iki konser için 10 milyon doların üzerinde bir gelir elde edip rekor kırdı.

