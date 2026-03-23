Sahnelerde bayram izdihamı

YILDIZ BURSA'YI SALLADI

Yıldız Tilbe, bayramda sahne aldığı Bursa'da izdihama yol açtı. Sanatçıyı izlemek isteyen Bursalılar salonu hınca hınç doldururken, konser boyunca coşku bir an olsun dinmedi. Sahneye çıkar çıkmaz büyük bir alkışla karşılanan Tilbe, enerjisi ve kendine has yorumuyla dinleyicisini büyüledi. "Beni ne kadar çok sevdiklerini hissettiren Bursa'ya en kısa sürede yine geleceğim" diyen sanatçı, 'Delikanlım', 'Vazgeçtim' ve 'Aşk Laftan Anlamaz Ki' gibi hit şarkılarını seslendirdi. Konserin finalinde ise tüm salonu ayağa kaldıran sanatçı, seyircisiyle birlikte unutulmaz bir bayram gecesine imza attı.

'BU SICAKLIK SİZDEN GELİYOR'

Özcan Deniz, önceki gün Kıbrıs'ta konser verdi. Geceye 'Ya Evde Yoksan' ile başlayan Deniz, ardından 'Firuze' ve 'Aslan Gibi' şarkılarıyla tempoyu zirveye taşıdı. Bu üç parçanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını dile getiren sanatçı, sevenlerine de "Etrafımız adeta bir ateş çemberi... Ama burası, her zaman olduğu gibi sizin sıcaklığınızla dolu" diye seslendi.

BAYRAM DÜETİ

Deha Bilimlier, önceki akşam Maslak'taki bir gece kulübünde sevenleriyle buluştu. Bayramın son günü çıktığı mekanda konukları coşturan Bilimlier'i izleyenler arasında oyuncu ve şarkıcı Mustafa Mert Koç da vardı. Mikrofonu Koç'a uzatan Deha, arkadaşına bir şarkı söylemesini rica etti. Koç da çok sevilen şarkısı 'Sessizim'i seslendirdi. Düet yapan ikili, konuklardan büyük alkış aldı.

ÖZBEY'DEN MÜZİK ZİYAFETİ

Şarkıcı Merve Özbey bayramın ikinci gününde Kıbrıs'ta sahne aldı. Özbey misafirlerin bayramını, "Önce sağlık sonra barış diliyorum. Herkesin bayramı kutlu olsun!" sözleriyle kutladı. Sevilen şarkılarının yanı sıra Türk müziğinin unutulmaz şarkılarına repertuarında yer veren Özbey, coşkulu bir bayram yaşattı.

NİLÜFER'DEN BARIŞ MESAJI

Bayramın ilk günü Antalya'daki bir otelde sahne alan Nilüfer, unutulmaz bir gece yaşattı. Sahneden misafirlerine seslenen Nilüfer, "Müziğin birleştirici gücüyle bayram coşkusunu paylaşmak gibisi yok. Bu gece burada yankılanan barış ve sevgi dolu ezgilerin, kalplerimize huzur getirmesini diliyorum" dedi.

BİRAZ ROCK BİRAZ ARABESK

Arabesk-fantezi müziğin efsane ismi Ümit Besen ve rockçı Pamela Girne'de konser verdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan iki sanatçı; huzur ve savaşların olmadığı bir dünya temenni etti. "Yıllardır sahne birlikteliğiniz var. Size ne kattı?" sorusuna Pamela, "Her iki sanatçıya da farklı kitleler kazandırdı" diye yanıt verdi.

'NOSTALJİK ŞARKILARDA KENDİMİ BULDUM'

Cem Belevi, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü sahneye çıktı. 'Cemiyet Gazinosu' konseptli sahnesi ile sevenlerini eskiye götüren Belevi, keyifli bir akşama imza attı. Ünlü şarkıcı "Nostaljik şarkılarda kendimi buldum" dedi.

ANTALYA'DA EĞLENCELİ KONSER

Şarkıcı Gökhan Tepe, önceki akşam Antalya'da konser verdi. Sahneye adım attığı andan itibaren enerjisiyle herkesi etkisi altına alan ünlü şarkıcı, geniş repertuvarıyla Antalyalılara müzik ziyafeti sundu.

'ŞARKILARIM KÜSLERİ BARIŞTIRIYOR'

Şarkıcı Derya Bedavacı, Kıbrıs'ta sevenlerine bayram coşkusu yaşattı. Bedavacı, şarkıları hakkında "Benim sayemde barışan çok çift var. Şarkılarımı birbirlerine gönderip iletişim kuruyorlar" diye konuştu.