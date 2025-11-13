Salı gününün en çok izleneni Müge Anlı ile Tatlı Sert

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 11 Kasım Salı günkü yayınıyla yine zirveye oturdu. Program, Kantar Medya verilerine göre; Tüm Kişiler, AB Sosyal Statü ve 20+ABC1'de birinci olarak tüm kategorilere adını yazdırdı. Huriye Helvacı'nın 2 Kasım'da Mustafa Uzunla görüşmek için evden ayrıldığı Müge Anlı'da ortaya çıktı. Günlerdir aranan 43 yaşındaki Huriye Helvacı, 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı ile 2 Kasım'da Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolmuştu. Aile Müge Anlı'dan yardım istedi. Eski kayınbiraderinin eşi Huriye Helvacı'yla görüştüğü ortaya çıkan Mustafa Uzun bu sır dolu kayıpta dikkat çeken isim oldu. Yayına bağlanan bir izleyici kayboldukları gün Huriye ve oğlunu gördüğünü ancak Huriye hanımın konuşmadığını söyledi. "Mustafa Uslu dediği meğerse sizin yayınınızdaki Mustafa Uzun'muş" diyerek anneyle oğlunu son gördüğü günü anlattı. Yayın esnasında acı haber geldi. 5 yaşındaki Osman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Saatler sonra anne Huriye Helvacı'nın da ölüm haberi geldi.