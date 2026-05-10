Samsun’da en anlamlı buluşma

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

ANADOLU Sergileri, Milli Mücadele'yi başlatan tarihi adımın yıldönümünde, Samsun'da anlamlı bir buluşmaya imza atıyor. İş Sanat Anadolu Sergileri'nin İlk Adım 107. Yılında başlıklı yeni seçkisi, 16- 17 Mayıs tarihlerinde İş Bankası Çarşamba Şubesi'nde ziyarete açılıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına odaklanan eserler, farklı dönemlerden sanatçılarımızın kalbindeki ortak minnet duygusunu yansıtıyor. Sergide Feyhaman Duran, Nusret Karaca, Ziya Duru, Ayetullah Sümer ve Rahmi Pehlivanlı gibi Türk resim sanatının önde gelen isimlerinin yanı sıra genç Emirhan Bıçakcı'nın Atatürk portrelerini ve tarihsel kompozisyonlarını buluşturuyor.