Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen, Orta Doğu'nun en prestijli kültür ve eğlence etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Joy Awards ödül törenine, Türkiye'den ünlü yağdı. Törene katılanlar arasında Meryem Uzerli, Hande Erçel, Pınar Deniz, Büşra Develi, Hazal Kaya, Tuba Büyüküstün de vardı.Kırmızı halı röportajında Tuba Büyüküstün, spikerin kendisine soru sormaya başlamadan önceki bir sözü karşısında şaşkınlık yaşadı. Spiker, "Bana biraz Arapça öğretmen gerekiyor" dedi. Büyüküstün, hemen "Sana Türkçe öğretsem nasıl olur?" diyerek karşılık verdi. Bu soru karşısında evet yanıtını veren spikere, Büyüküstün, 'samimiyet' kelimesini öğretti.Meryem Uzerli, hem törende hem de sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Oyuncu tören alanına gelişinde hayranları aracının etrafını sardı.