Sanat buluşması

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

İŞ, sanat ve cemiyet hayatının ünlüleri geçtiğimiz günlerde Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşen ve 19 Nisan'a kadar sürecek olan sanat etkinliğinde bir araya geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Revna Demirören, Erdoğan Demirören, Settar Tanrıöğen, Taner Ölmez ve Didem Balçın'ın da aralarında bulunduğu birçok isim, DG Art Galeri'deki sergiyi gezdi. Sanat danışmanı Arzu Gündoğdu, gelen misafirleri eserler hakkında tek tek bilgilendirerek onlarla yakından ilgilendi. Pervin Ersoy, Revna Demirören ve Suzan Sabancı, sanatçı Beste Alperat'ın eserlerinin bulunduğu alanı ziyaret etti.