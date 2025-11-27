Sanat dünyası davette buluştu

Buse Terim, önceki akşam yeni bir parfüm markasının lansmanına ev sahipliği yaptı. Yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirten Terim, "Yeni yıl için planımız yok, herhalde çocuklarla kayak seyahatinde oluruz" dedi. Geceye katılan bir diğer isim Aslıhan Doğan Turan soruları yanıtlarken, "Buse için geldim. Biraz başım ağrıyor, rahatsızım" dedi. Katre Turan ile ilgili yöneltilen sorulara ise konuyu kapatarak, "Bu konulara girmek istemiyorum" diyerek uzaklaştı. Geceye Altuğ Aynur, Atalay Atalay, Simge Çuhadar Kobal ile sanat ve cemiyet hayatından isimler katıldı.