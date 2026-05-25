Sanat dünyasından Acun Ilıcalı’ya kutlama: ‘Tüylerimiz diken diken oldu’

Acun Ilıcalı, 2022 yılında satın aldığı İngiltere'nin 122 yıllık köklü kulübü Hull City'yi Premier Lig'e taşıdı. Finalde Middlesbrough takımını 1-0 yenerek en büyük hayalini gerçekleştiren Ilıcalı'ya, sanat dünyasından tebrik yağdı.



Oğulcan Engin ve sevgilisi İlayda Alişan, nefes kesen finali Wembley Stadında canlı izledi.

Eser Yenenler, bir Türk olarak tüylerinin diken diken olduğunu söyleyerek "Helal olsun be!" diye paylaşım yaptı. Oğuzhan Koç, "Müthiş bir başarı, tebrikler Acun Ilıcalı", Arda Turan ise, "Bir Türk işadamının yatırımlarının karşılığını bu şekilde alması ülkemiz adına gurur verici, yolunuz açık olsun" dedi.