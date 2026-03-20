Sanat, spor ve siyaset dünyası iftarda buluştu

Sanat, spor ve siyaset dünyasının ünlü isimleri, önceki gün Darülaceze Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Darülaceze İdare Meclis Üyesi Bilal Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen geceye; İstanbul Valisi Davut Gül, Mustafa Varank, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ahmet Özhan, Hülya Avşar, Burç Kümbetlioğlu,

Mehmet Yalçınkaya, Burak Kut, Ceren Benderlioğlu, Görkem Sevindik, Sinan Akçıl, Özgür Ozan ve Acun Ilıcalı da katıldı. Avşar, iftarda kendisinin de rol aldığı, ekrana veda eden 'Aynı Yağmur Altında' dizisi hakkında konuştu: "Kim ne derse desin hikayeyi çok beğenmiştim. Açılımı çok iyiydi, ona ikna olmuştum. Çok zor kabul etmiştim, yayından kalkması üzdü.

Önyargının kurbanı mı olduk? Bu hikaye olmadı başka hikaye olur." Son zamanlarda sahneye çıkmak istemediğini belirten Avşar, "Savaş dolayısıyla keyfim yok, üzülüyorum. İçimden sahneye çıkmak gelmiyor" dedi. Gecede gazetecilerin sorularını yanıtlayan Burak Kut, yeni projeleri hakkında "Bayramda yeni şarkılar var. Uzun zamandır kendi kapatıyordum. Artık çalışma vakti. Nisan ayında konserler olacak" dedi.

'BAKICISIZ İDARE EDİYORUZ'

İftarın konuklarından Ceren Benderlioğlu eşi Emir Benderlioğlu'nun davette olmamasıyla ilgili "Tek çalışmadığı gün. Kızımız Nur'la vakit geçiriyor. Bakıcısız idare ediyoruz. Anneanne ve babaanne ilgileniyor" dedi. Acun Ilıcalı da "Güzel bir Ramazan geçirdik. Böyle organizasyona davet edildiğim için mutluyum" diye konuştu.



'LİMONLA ZAYIFLADIM'

Davette kilo verdiği görülen şef Mehmet Yalçınkaya, "Program olmadığı zaman kilo veriyorum. Limon suyuna borçluyum. Türk kahvesine yarım limon sıkıyorum. Ciddi kilo verdiriyor" dedi. Bir muhabirin, "Bu tüyoyu Ata Demirer'e söyleyeceğim" demesi üzerine ünlü şef, "Denizin ortasında ona ahtapot pişirebileceği ekip ve tencere gönderiyorum ben" dedi.