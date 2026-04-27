Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali’nde ilk gün heyecanı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali coşkusu, 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihinin ilk izlerini taşıyan kadim şehir Şanlıurfa'da üçüncü kez yaşanıyor. Festivalin ilk gününde, atölyelerden, sergilere, söyleşiden çocuk etkinliklerine dolu dolu bir program sanatseverlerle buluştu.

ÖZEL SERGİLER, SÖYLEŞİLER

2025 yılının "Aile Yılı" temasından ilhamla hazırlanan "Hâne" sergisi; aile, yuva ve nesiller arası bağları geleneksel İslam sanatlarının estetik diliyle ele alıyor.

'Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri' sergisinde, İstanbul'daki önemli müze koleksiyonlarından seçilen Hüsn-i hat levhaları, Kâbe örtüleri, surre alaylarına ait eserler ve Kur'anı Kerim nüshalarından oluşan 57 eser yer alıyor.

'Yaşayan Miras: Şanlıurfa Sergisi'nde ise pek çok sanat ve zanaat unsuru bir araya getirilerek Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde ziyaretçilerle buluştu.

'Yaşayan Miras Söyleşisi: Mırra' programında ise katılımcılar, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde bir araya gelerek kentin önemli somut olmayan kültürel miras unsurlarından biri olan mırra geleneği üzerine kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirdi.

'Neolitik İnsanın İzinde 12.000 Yıllık Hikâye: Taş Tepeler Yürüyüşü' kapsamında da katılımcılar, Çakmaktepe, Sayburç ve Ayanlar hattında düzenlenen yürüyüşlerde bir araya gelerek tarihin izlerini sürme fırsatı elde etti.

FESTİVAL ÇOCUKLAR İLE ŞENLENDİ

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Arkeopark'ta dokuz gün boyunca içinde birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü" minik misafirlerini ağırlamaya başladı. 'Küçük Kalbimde Neler Oluyor: Pırpır Sakinleşiyor' etkinliğinde Çağrı Odabaşı, aynı adlı kitabı üzerinden çocuklarla Şanlıurfa Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi'nde bir araya gelerek minik katılımcılara hikayenin dünyasını tanıma imkanı sundu.