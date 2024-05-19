Şantaja dair inandırıcı kanıt bulunamadı: Batuhan Karacakaya beraat etti

Batuhan Karacakaya ile bir dönem aşk yaşayan Ayşe Aslanpay (23), şiddet gördüğünü ileri sürerek Karacakaya'dan şikayetçi olmuştu. Gündemi sarsan iddialardan sonra Aslanpay, paylaştığı videoda, "14 Şubat'ta erkek arkadaşımla ufak çaplı tartıştık ve birbirimizi incittik. Bu yüzden ertesi gün konuşmadığımız için vicdan azabı çeksin diye ona yüzüme biraz makyaj yapıp fotoğraf attım. Benimle görüşmek istediği için bana bir video attı. Ortada bir şiddet yoktur" demişti.Ayşe Aslanpay, söz konusu videoyu Batuhan Karacakaya'nın zoruyla çektiğini ileri sürerek suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Karacakaya'nın Aslanpay'a şiddet uyguladığını itiraf ettiği videonun kendisine sahte bir hesaptan yollanmasının ardından, müştekinin adresine gelerek "Bana video çekeceksin" ısrarında bulunduğu ve yazmış olduğu notu okutarak zorla video çektirdiği anlatıldı.İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davasında karar çıktı. Duruşmaya Dominik'te yarıştığı için Karacakaya'nın avukatı katıldı. Şikayetçi Ayşe Aslanpay'ın avukatı ise mazeret dilekçesi sundu ancak mahkeme bu dilekçenin reddine karar verdi. Esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, sanığın suçu işlediğine dair yeterli delil bulunmadığı, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gerekçesiyle beraatını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Karacakaya'nın 'Şantaj' suçunu işlediğine dair inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatına karar verdi.İddıanamede Ayşe Aslanpay'ın videoda mimiklerinden zorla kaydının yaptırıldığı ve mesaj içeriğindeki olaya ilişkin şüphelinin menfaatinin olduğu ve müştekiye zorla video çektirdiğinin anlaşıldığı yer aldı. Karacakaya ise bu suçlamaları kabul etmedi. Karacakaya hakkında 'Şantaj' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.