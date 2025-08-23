Saraybosna Film Festivali’nde ödüller dağıtıldı

BOSNA Hersek'te 31. kez düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde (SFF) ödül kazanan eserler belli oldu. En İyi Uzun Metrajlı Film dalında ödülü Sırp yönetmen Stefan Dordevic'in 'Vjetre, Pricaj sa Mnom' (Rüzgar, Benimle Konuş) filmi kazandı. Ivana Mladenovic ise 'Sorella di Clausura' filmiyle En İyi Yönetmen ödülüne layık görüldü. En İyi Erkek Oyuncu ödülünü 'Yugo Florida' filmindeki performansıyla Andrija Kuzmanovic kazanırken, En İyi Kadın Oyuncu ödülü ise 'Fantazija' filmindeki performanslarıyla Sarah al Saleh, Aline Juhart, Mina Milovanovic ve Mia Skrbinac paylaştı.