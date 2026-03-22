Şarkılar çay gibidir demlenmesi gerekir

CEM BELEVİ

Ne Zaman şarkısı yeni çıktı. 2010'da Serdar Ortaç'la Ahmet Şeker'in düet yaptığı bir dönem hepimizin dinlediği bir şarkıydı. Bunu günümüz tarzıyla söylemek istedim. Genelde müzikal yolculuğuma kendi şarkılarımı yazarak devam ederim. Çok nadir cover yaparım. İnanmam ve çok sevmem lazım. Bu şarkı da onlardan biri. Serdar abi de çok sevdi. Ailenin gazinocusu olarak bu benim için biraz ters köşe bir çalışma.

Çok fazla şarkı çıkmasından mustaribiz. Üretmek çok ciddi emek isteyen bir şey. Şarkılar çay gibidir, onun zamanı demlenmesi vardır. Yapay zekâyla dijital dünyada üretilen şeylere şarkı diyemiyorum, içerik diyorum onlara. Hepsi birbirine benziyor. İçlerinden duygusunu yakalamak çok zor oluyor. Ama müzik gustosu olan dinleyici, güzel eseri aradan keşfedip seninle yürüyor. 50-100 milyon dinlenen şarkılarım oldu. Artık nicelik değil nitelik odaklı gidiyorum.

Yarış atı değiliz. Zirvede sürekli kalınmaz. Hiçbir başarı ivme olarak yukarı gitmez. İnişler çıkışlar olur. Üretmek benim için anlamlı.

En güzel şarkım henüz çıkmamış şarkım derim.

Cemiyet Gazinosu olarak biz bir mekan değiliz. Gezen bir gazino. Sürekli bana "Hayırlı olsun, salı kim çıkıyor" diye yazıyorlar. Öyle bir şey değil bu.

Pandemide yazdığım şarkıları, gazino tadında aranje edip çıkarmak istedim. Müziğin geldiği yeri öngördüm. Dijital taraf bana çok tat vermeyecekti. 70'ler 80'ler dünyasını yaşatabileceğimiz bir konsept oluşturmak istedim. Sevileceğini biliyordum. Riskti benim için. Hayatım boyunca masalsı düzende şarkı söylemedim. Hep festivallerde binlerce kişiye söyledim.

60 bin kişiye şarkı söylerken bu kadar heyecanlanmamıştım. İlk çıktığımda dizlerim titriyordu. Dinleyiciyle bire bir kontak kurmak zorunda olmak sınav gibi.

Ben şarkı söylerken yemekler yeniyor olmasına zor alıştım. Kâbuslar görüyordum.

Müslüm Gürses, Ferdi Özbeğen ve Orhan Gencebay şarkıları söylemek de ayrı bir cesaret. Çok çalıştık. Ustaların şarkılarına daha fazla yer veriyorum.

Dinleyiciler beni popçu olarak kabul etti. İkinci bölümde sahnedeki dekorumuz kostümlerimiz değişiyor. Moderne bürünüyoruz finalde de halaya bağlıyoruz.

Yavuz Abi (Seçkin) sunumunu, gösterisini yapıyor. Ben Orhan Gencebay Müslüm Gürses şarkıları söylerken Yavuz abi onların kılığıyla geliyor. Muhteşem bir şov sunuyoruz. Sahne üzerinde 18 kişiyiz.

Daha sonra gazino dünyasını albüm olarak sunacağım.

Ben bu dünyayı filmlerde gördüm. Nostaljiyi seviyorum. 80'lerin başları çok tatlıymış. Oraya daha yakınım.



DİZİ VE OYUNCULUK KONUSUNDA SEÇİCİYİM

Ekranlarda olmayı özledim. Ama Cemiyet Gazinosu projesi göz bebeği projem. Çok zamanımı alıyor. Çok emek verdim.

Romantik komedi filmi hazırlığım var. Kötü işe hayır diyen oyuncu, iyi oyuncudur.

Müzik tarafında daha ekonomik değer yaratabildiğim için dizi ve oyunculuk tarafında seçici olmaya çalışıyorum.



BAYRAM HARÇLIĞIMI ÇİKOLATAYA YATIRIRDIM

Bayram kalabalık aile demek. Ben hep şarkı söylerdim. Harçlıkları çikolataya yatırırdım.

Bayramlar çok önemli. Geleneklerimizi yaşatmalıyız. Büyükleri ziyaret çok önemli.

Evlilik hayalim değişmedi. Güzel bir birlikteliğim var, doğru zamanda evlilik niyetim var. Gayet güzel gidiyor. Mutluyum.

ŞAHİN KENDİRCİ

BANA YAPAMAZSIN DİYENLERİ UTANDIRIRIM

Abi dizisi de çok iyi gidiyor. İçinde bulunmaktan çok keyif aldığım bir iş. Kıymetli bir iş. Diren abinin oynadığı rolün gençliğini oynuyorum. Ekibimiz çok güzel. Diren abiyle aynı adamı oynadığımız için sürekli bir araya gelip konuşuyoruz. Abi kardeş olduk iyice. Urfa şivesiyle konuşuyoruz ikimiz. Her gün irtibat halindeyiz. Aramızda enteresan benzerlik var, ben de benzetiyorum. Kenan abi ve Afra ile setlerimiz farklı zamanlarda oluyor. Sürekli bir arada değiliz ama ikisi de çok tatlı insanlar. Kenan abi çok babacan, Afra da çok tatlı biri.

Behram karakterinin takdir edilecek bir yanı yok. Yaptığı kötülüklerin nereye kadar gideceğini karakterin yolculuğunu ben de merak ediyorum. Aşk, sevda güzel bir şey ama bu şekilde çirkinleşince tatsız yere gidiyor.

Haksızlığa uğradığı için kin besliyor. Ben intikamcı biri değilim. Böyle bir aşka düşmüş olsam, sevdiğim kadın başka birini severse zorlamam, incitmem kimseyi. Bu kadar hırs bitirir insanı. Fazla hırs kontrolsüz olursa insanı felakete sürükleyebilir. Benim hırsım kendi içimde. Daha iyisini yapmak için... Biri bana yapamazsın desin mesela onu utandırırım ama incitmeden. Abi sevildi çok şükür.

5 kardeşiz. İkizim var, Muhammed. Zeliha'yla bizi ikiz sanıyorlar. Bizim küçüğümüz Zeliha. 3 erkek 2 kız.

Bayram çok kıymetli. Geleneksel taraftan yaşamayı tercih ediyoruz. Büyükleri aramalıyız. Sosyal medyada bir şey paylaşınca herkesin bayramını kutlamış olmuyoruz. Bayramı eskisi gibi yaşamaktan yanayım.



ZELİHA KENDİRCİ

GÜLLÜ ŞARKILARI DİNLEYEREK BÜYÜDÜK

Ben Dilberay'dan sonra bir iş daha yaptım ama müziğe ağırlık verdim. Abimle müzikal tarafta daha fazla şey üretmeye karar verdik. Bu benim tercihim. Her zaman müzik tarafındayım. Ben biraz iş anlamında baş belasıyım. "Şunu yapalım bunu yapalım" diye sürekli başının etini yiyebiliyorum. Tahammül sınırlarını zorladığım anlar oluyor. Ama alıştı.

14 şarkılık bir albümümüz geliyor. Abimin 5, benim 5 şarkımın yanı sıra 4 de düetimiz var. Ben Güllü'den okuyacağım.

Annem ninni yerine bize Güllü şarkısı dinletiyormuş. Onun vefatına çok üzüldü. En küçüğümüz Fadime, Dilberay'da oynadı.

Abime ustam diyorum. Her konuda o benim şansım.

Arapça, İngilizce ve Rusça şarkılar söylüyorum. Hatta Rusya'da Rus bir şarkıyla yarışmaya katıldım dördüncü oldum.

CANSU TOKTAMIŞ

ŞEKER VE ÇİKOLATALARI BİZDEN SAKLARLARDI

Pastel melankoli albümüm, karanlıktan aydınlığa doğru giden bir hikâye anlatıyor. Melankolinin içindeki umudu temsil etsin diyerek pastel kelimesini ekledim. Renklensin istedim. Çok da güzel oldu.

Annemden keman ders aldım. Ama enstrümana devam etmedim. Kendi şarkılarını yapıp söyleyen biriyim.

Bayramlar bana çocukluğumu hatırlatıyor. Eskiden şeker ve çikolataları saklarlardı bizden.