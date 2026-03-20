Savaş yeniden başladı!

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi 'Kuruluş Orhan', yayınlanan son bölümüyle nefes kesen gelişmelere sahne oldu. Ölümle yaşam arasındaki ince çizgi, sarayı sarsan evlilik krizi, kurulan hain pusular ve ortaya çıkan büyük sır geceye damga vurdu. 18'inci bölümde; Flavius'un nefes almadığını fark eden Alaeddin Bey'in verdiği acı haber, sarayı yasa boğdu. Gözyaşları içinde Flavius'un başına koşan Fatma'nın feryadıyla umutların tükendiği anda mucize gerçekleşti. İmparatorun, Sultan Orhan ile Prenses Asporça'nın evlenmesini şart koştuğu mektubu okuyan Nilüfer Hatun büyük bir yıkım yaşadı. Bu gelişme sonrası Orhan Gazi ve Asporça ilk kez açık bir yüzleşme gerçekleştirdi. Flavius ve Fatma'nın huzura çıkarak affedilme talebinde bulunması, Orhan Gazi tarafından sert bir şekilde karşılık buldu. Şahinşah'a elçi olarak gönderilen Alaeddin Bey dönüş yolunda pusuya düşürüldü. Şahinşah'ın kuvvetleriyle girdiği mücadelede Avcı Bey'i ele geçiren Sultan Orhan, cezayı ölümle kesti. Ancak Şahinşah'ın sayıca üstün ordusuyla yeniden karşı karşıya kalan Orhan Gazi'nin atacağı adım merak konusu oldu.